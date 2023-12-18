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Итальянский журналист считает, что в РПЛ нет футболистов, способных повторить успех Хвичи Кварацхелии

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Журналист Tuttosport Массимо Франки считает, что в чемпионате России нет футболистов, которые способны повторить успех полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Переход Кварацхелии в «Наполи» — один из лучших трансферов в футболе. «Наполи» очень мало за него заплатил, а сейчас Хвича стоит 100 миллионов евро. Это идеальное попадание. Не назову футболиста из РПЛ, который сможет повторить успех Хвичи в серии А. Не стоит забывать, что «Наполи сразу же стал чемпионом после прихода Кварацхелии», — приводит «РБ Спорт» слова Франки.

Хвича Кварацхелия выступал за «Локомотив» с февраля по июнь 2019 года, а затем с июля 2019 года по март 2022 года — за «Рубин».

С марта 2022 года по июль 2022 года футболист играл за батумское «Динамо», после чего перешел в «Наполи».

В сезоне-2023/24 Кварацхелия забил 5 голов и сделал 5 результативных передач в 21 матче за неаполитанцев.

Источник: РБ Спорт
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  • zg

    Хвиче повезло,он попал реально в "свою" команду,можно сказать,они друг другу идеально подошли,если все сходится,то много у кого,много где может получится...

    18.12.2023

  • Adminni

    в краснодаре есть парочка игроков

    18.12.2023

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