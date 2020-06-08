Источник: «Васку да Гама» отклонил предложение «Краснодара» по 17-летнему вундеркинду

«Васку да Гама» отклонил предложение «Краснодара» по форварду Таллесу Магно. Краснодарцы готовы были потратить до 20 миллионов евро за 100 процентов прав на 17-летнего нападающего, сообщает Esporte News Mundo. 15 процентов принадлежат самому футболисту.

Таллес Магно дебютировал в бразильской серии A в 2019 году, за три недели до своего 17-летия. Всего в чемпионате он провел 15 матчей, забив 2 мяча. Также на его счету четыре встречи в чемпионате штата, одна — в Кубке Бразилии и две — в Южноамериканском кубке.

В составе сборной Бразилии форвард выиграл чемпионат мира-2019 для игроков до 17 лет, забив 2 мяча в 4 матчах турнира.