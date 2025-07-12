Источник: ЦСКА предложил 5 миллионов евро за Александера из «Аль-Ахли»

ЦСКА сделал предложение «Аль-Ахли» по трансферу полузащитника Александера, сообщает журналист Лука Бендони.

По информации источника, московский клуб готов заплатить около 5 миллионов евро, но речь идет только о половине прав на 21-летнего футболиста.

Александер является воспитанником «Флуминенсе». За «Аль-Ахли» он выступает с 2024 года.

В сезоне-2024/25 полузащитник провел 17 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом. Его контракт с саудовской командой рассчитан до июня 2027 года.