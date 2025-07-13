Галактионов рассказал, был ли у него разговор с Тикнизяном перед уходом игрока в «Црвену Звезду»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил «СЭ» на вопрос о том, как попрощался с защитником Наиром Тикнизяном.

В июне футболист перешел из московского клуба в «Црвену Звезду». До этого защитник эмоционально высказался о том, что получает мало игрового времени в «Локомотиве».

«Попрощались с Наиром? Нет. Ушли в отпуск. Когда команда вышла, все уже нюансы были оформлены. Он был в расположении другого клуба», — сказал Галактионов «СЭ».

Тикнизян выступал за «Локомотив» с 2021 года. Всего он провел 122 матча за железнодорожников во всех турнирах, отметившись 16 голами и 17 результативными передачами.