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Сегодня, 11:50

Источник: будущее Леонченко в «Локомотиве» определится 22 декабря

Ана Горшкова
Корреспондент
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Контракт генерального директора «Локомотива» Владимира Леонченко еще не продлен, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, действующий договор менеджера истекает с 1 января. Сегодня, 22 декабря, управленцы «Локомотива» должны решить, утверждать Леонченко на новый срок или нет. Контракт с ним пока не подписан.

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что «Локомотив» продлит контракт с Леонченко на два года.

Функционер работает в московском клубе с декабря 2020 года.

Источник: РБ Спорт
Владимир Леонченко
ФК Локомотив (Москва)
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