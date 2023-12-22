Источник: будущее Леонченко в «Локомотиве» определится 22 декабря
Контракт генерального директора «Локомотива» Владимира Леонченко еще не продлен, сообщает «РБ Спорт».
По данным источника, действующий договор менеджера истекает с 1 января. Сегодня, 22 декабря, управленцы «Локомотива» должны решить, утверждать Леонченко на новый срок или нет. Контракт с ним пока не подписан.
Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что «Локомотив» продлит контракт с Леонченко на два года.
Функционер работает в московском клубе с декабря 2020 года.
Источник: РБ Спорт
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