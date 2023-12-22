Радимов раскритиковал тренера «Спартака» Абаскаля за незнание русского языка

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о новогоднем ролике «Спартака».

«Как это обычно бывает, не может у красно-белых без ложки дегтя. В данном случае это появление в кадре Абаскаля. Понятно, что без главного тренера в таком ролике невозможно. Но возмущение вызывает то, что три предложения в поздравлении тренер произносит на испанском. Вы издеваетесь? Абаскаль полтора года в России! Вы серьезно? Он заходит в кадр под камеры, за сосденим стулом сидит великий Дасаев, множество других легенд клуба, а он не может три предложения на русском языке произнести ради такого случая?

При этом, не секрет, что он владеет несколькими языками, то есть вопрос не в том, что у него нет способности к их изучению, захотел бы уж за полтора года выучил бы основы. По мне так это чудовищное неуважение. Ладно ты не учишь язык в повседневной жизни, но хотя бы для праздничного ролика для болельщиков, можно поднапрячься и заучить три предложения?" — написал Радимов в своем телеграм-канале.

«Спартак» опубликовал предновогодний видеоролик с участием игроков и легенд клуба. Игроки красно-белых собрались за одним столом и начали размышлять, какой год был самым удачным для клуба.

«Спартак» после 18 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 30 очков. Московский клуб отстает от «Зенита», идущего на второй строчке, на 6 очков.