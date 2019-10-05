«Испытание медными трубами я прошел достойно». Морозов вспомнил дебют за «Динамо»

Защитник «Динамо» Григорий Морозов вспомнил свой дебют за бело-голубых. Футболист перешел в московскую команду из «Академии», за которую выступали воспитанники академии имени Коноплева.

— Это был 2012 год, у меня было огромное желание попасть именно в «Динамо», — заявил Морозов в интервью клубной пресс-службе. — Мне организовали здесь просмотр, я приехал, поучаствовал в турнире. Прекрасно помню то время, потому что это был переломный момент в моей жизни — я оказался в любимом клубе!

В 2015 году тогдашний тренер «Динамо» Андрей Кобелев подошел ко мне на предыгровой тренировке и спрашивает: «готов?». Разговор был короткий, я ответил: «конечно!». Было некоторое волнение, перед дебютом я вообще не спал, но в игре с эмоциями все же справился.

Мой первый гол случился в матче с «Локомотивом». Вальбуэна подал с фланга, я подключился к стандарту и забил гол. Это было абсолютно незабываемо! После тех событий ко мне было приковано большое внимание, с которым нужно было бороться. Я думаю, что испытание медными трубами я прошел достойно и остался прежним Григорием Морозовым.

В текущем сезоне 25-летний защитник провел на поле 6 матчей.

Сегодня «Динамо» предстоит гостевой матч 12-го тура РПЛ против «Оренбурга». «СЭ» проведет трансляцию встречи, начало — в 14.00.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр