Исламхан: «Жалею ли я, что ушел в «Зенит»? Единственное обидное — это то, что я считался там легионером»

Полузащитник «Ордабасы» и сборной Казахстана Бауыржан Исламхан рассказал о просмотре в составе «Зенита».

«Жалею ли я, что ушел в «Зенит»? Единственное обидное — это то, что я считался там легионером. А через год казахстанцы перестали считаться легионерами. Затем временно перешел в «Аль-Айн», ждал предложения от «Зенита». После того, как не вышли со мной связь, решил остаться в «Аль-Айне». Были и другие предложения. С «Зенитом» сборы в Катаре проходили, поступали предложения от местных клубов. Из России? Если честно, я не слышал о предложениях от российских клубов», — сказал Исламхан в интервью YouTube-каналу BorodAbata.

Зимой 2020 года 30-летний футболи проходил просмотр в «Зените» на сборах в катарской Дохе. 31 января 2020 года был официально представлен как игрок клуба «Аль-Айн».