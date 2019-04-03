"Интересная игра с равными шансами". Федотов - о победе над "Крыльями"

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов после победы над "Крыльями Советов" в перенесенном матче 16-го тура премьер-лиги (3:1) заявил, что эта игра была интересной.

- Это была сложная победа, нас простили на первых минутах, - сказал Федотов в эфире канала "Матч Премьер". - Мы прозевали отскок в штрафной, все могло быть. Но затем перевернули игру. До сих пор чуть-чуть спешим с передачей. Можно более спокойно игру перевернуть. Очень интересный матч. С равными шансами.

Замена Ойеволе? Чувствовалось, что он не попадал в ритм игры, довел первый тайм на морально-волевых. Важно забрать очки у любой команды, чтобы чувствовать себя уверенно в концовке чемпионата.

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