Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:26

Черкасов заявил, что «Зениту» пора задуматься о смене тренера

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший генеральный директор «Зенита» Илья Черкасов поделился мнением о том, почему клуб из Санкт-Петербурга завершил первую часть сезона не на первом месте.

«Почему «Зенит» не на первом месте? Только на бюджете, без особого желания и рвения игроков, выигрывать невозможно. Понятно, что «Зенит» и в этом чемпионате должен побеждать, несмотря на потерю Малкома. Есть Малком в команде или нет, не принципиально. Но с таким отношением... Я с большим уважением отношусь к Сергею Богдановичу Семаку и к тому, что он сделал для команды, но считаю, что «Зениту» надо думать о корректировке в тренерском штабе. Особенно если замаячит перспектива играть в еврокубках. Сейчас ее нет, но все же. Существует какая-то усталость не только ментально», — приводит «РБ Спорт» слова Черкасова.

«Зенит» в 18 турах РПЛ набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице. На первой строчке находится «Краснодар» (38).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/il-ya-cherkasov-zenitu-pora-zadumat-sya-o-smene-trenera/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
5
0
Читайте также
Журналисты «СЭ» назвали главных героев 2023 года
Камила Валиева выступила под песню «Пыяла» из сериала «Слово пацана»
Набиуллина прокомментировала присвоение ей статуса «разрушитель года»
В театре Et Cetera назвали причину смерти актера Черных
Захарова указала на попытки Запада раскачать ситуацию в Сербии
CNN предрек завершение конфликта на Украине заморозкой боевых действий
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Салихова: «Абаскаль — провал года, я бы не позволила ему «улететь в стратосферу»
Игрок «Рубина» Безруков: «Мои актерские способности? Только как у Соболева, могу что-то спародировать на поле»
Александр Медведев — о видео Дзюбы: «Наш пацан!»
Мостовой: «Буду искренне рад, если «Спартак» выиграет РПЛ, но этого не случится»
Канчельскис: «Зарема имеет право говорить, что выиграла со «Спартаком» Кубок России»
Андреев заявил, что «Оренбург» не рассматривает приглашение Ионова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игрок «Рубина» Безруков: «Мои актерские способности? Только как у Соболева, могу что-то спародировать на поле»

Семин назвал лучшего российского футболиста 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости