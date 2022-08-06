«Ахмат» — «Зенит»: Клаудиньо получил травму
Полузащитник «Зенита» Клаудиньо получил травму в матче 4-го тура РПЛ против «Ахмата».
На 60-й минуте бразилец покинул поле из-за повреждения. Его заменил Зелимхан Бакаев.
Матч с «Ахматом» стал для Клаудиньо четвертым в нынешнем розыгрыше РПЛ. В этом сезоне 25-летний футболист забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи в чемпионате России.
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|8
|
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|6
|
5
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|
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|15:00
|
Урал – Спартак
|0 : 2
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|4 : 1
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|0 : 0
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
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|7.08
|20:00
|
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|7.08
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|
Сочи – Н. Новгород
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Спартак
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