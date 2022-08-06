«Ахмат» — «Зенит»: Клаудиньо получил травму

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо получил травму в матче 4-го тура РПЛ против «Ахмата».

На 60-й минуте бразилец покинул поле из-за повреждения. Его заменил Зелимхан Бакаев.

Матч с «Ахматом» стал для Клаудиньо четвертым в нынешнем розыгрыше РПЛ. В этом сезоне 25-летний футболист забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи в чемпионате России.