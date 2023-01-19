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Акинфеев — о возможном переходе РФС в АФК: «Гимн ЛЧ ни на что менять не хотелось бы»

Акинфеев высказался о возможном переходе РФС в АФК
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью «СЭ» поделился мнением относительно возможного выхода Российского футбольного союза из Союза европейских футбольных ассоциаций и перехода в Азиатскую футбольную конфедерацию.

— Гимн Лиги чемпионов, конечно, не хотелось бы ни на что менять. Желательно только там пропускать поменьше (смеется). Конечно, европейские чемпионаты и еврокубки более сильные турниры. Ладно еще я — поиграл и в ЛЧ, и в ЛЕ, и даже в Кубке УЕФА. Жалко ребят, которые сейчас попали в такую ситуацию, став ее заложниками. Будем надеяться, что как-то все нормализуется, и наши парни услышат и гимн Лиги чемпионов, и гимн Лиги Европы, — сказал Акинфеев.

При этом, по словам вратаря, игроки не могут с полной уверенностью утверждать, какое решение — сохранение места в УЕФА или же переход в АФК — будет верным, так как не обладают полной информацией на этот счет.

— Такие глобальные вопросы не прерогатива футболистов. Нельзя уверенно говорить «давайте подождем» или «давайте перейдем»... Не могу ответить на вопрос, потому что не знаю всей ситуации изнутри: примут нас обратно или нет — это немаловажный фактор, — добавил футболист.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях. В конце декабря РФС создал рабочую группу по рассмотрению вопроса о переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию.

Игорь Акинфеев в&nbsp;матче Лиги чемпионов. «Гимн Лиги чемпионов не хотелось бы менять ни на что». Акинфеев — о переходе в Азию, ЧМ-2022 и главной звезде ЦСКА

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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32%

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24%

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17%

1.90
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РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

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Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
Игорь Акинфеев
РФС
Сборная России по футболу
ФК ЦСКА (Москва)
0
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Акинфеев назвал Месси лучшим футболистом в истории
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
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Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Торпедо
 - : -
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