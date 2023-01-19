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Сегодня, 02:13

Голкипер «Торпедо» Ботнарь вернулся к полноценным тренировкам

Евгений Козинов
Корреспондент
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Спортивный юрист Дмитрий Кигинько сообщил, что вратарь московского «Торпедо» Виталий Ботнарь вернулся к полноценным тренировкам.

«Виталий проводит уже второй сбор с основой «Торпедо». Он был в Тамбове в манеже, там по большей части занимался индивидуально. Сейчас тренируется с полной нагрузкой, но его все равно стараются беречь. Пока восстановление идет с опережением сроков. В ближайшее время должен сыграть в товарищеских матчах», — цитирует «РБ Спорт» Кигинько.

21-летний голкипер сыграл в этом сезоне 4 матча и получил разрыв крестообразных связок. В августе ему сделали операцию.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/predstavitel-botnarya-vitalij-treniruetsya-s-polnoj-nagruzkoj-dolzhen-sy-grat-v-tovarishheskih-matchah/

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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
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9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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