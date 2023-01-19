Голкипер «Торпедо» Ботнарь вернулся к полноценным тренировкам

Спортивный юрист Дмитрий Кигинько сообщил, что вратарь московского «Торпедо» Виталий Ботнарь вернулся к полноценным тренировкам.

«Виталий проводит уже второй сбор с основой «Торпедо». Он был в Тамбове в манеже, там по большей части занимался индивидуально. Сейчас тренируется с полной нагрузкой, но его все равно стараются беречь. Пока восстановление идет с опережением сроков. В ближайшее время должен сыграть в товарищеских матчах», — цитирует «РБ Спорт» Кигинько.

21-летний голкипер сыграл в этом сезоне 4 матча и получил разрыв крестообразных связок. В августе ему сделали операцию.