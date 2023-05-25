Игнатьев считает, что Баринов полностью отработает новый контракт с «Локомотивом»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал новость о том, что полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов продлил контракт с клубом.

«Клуб давно рассчитывает на то, что его капитан и лидер команды должен играть. Наверное, ждали, если от него последуют какие-то шаги в сторону и появится желание куда-то уехать, тогда бы они сразу приступили к переговорам с ним. «Локомотив» очень на него рассчитывает. Осталось два тура в чемпионате, и если бы Дмитрий сделал какие-то попытки сменить команду, то прощупывали бы новых кандидатов на будущее на его позицию. А в клубе знали, что он останется, раз мы никого нового не видели, и, наверное, рассматривали нюансы его будущего контракта.

В «Локомотиве» рассчитывают, что Дмитрий нужен. Он же свой, локомотивский. Чтобы не рушить преемственность, с ним заключают долгосрочный контракт. Думаю, он его отработает в полном объеме. А если у него дело не пойдет, разойдутся полюбовно. Куда-то его тогда продадут и вернут затраченные деньги», — приводит «Евро-футбол.ру» слова Игнатьева.

Баринов — воспитанник «Локомотива». В среду, 24 мая 26-летний россиянин подписал новый контракт с клубом до конца июня 2026 года.