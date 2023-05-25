«Сочи» подписал контракт с двукратным чемпионом Словении

Как стало известно «СЭ», летом «Сочи» на правах свободного агента пополнит футболист словенского «Браво» Мартин Крамарич. 25-летний левый полузащитник, который может также действовать в центре и справа, заключил контракт с российским клубом на 3 года.

Крамарич выступал за молодежную сборную Словении, у него один матч за вторую сборную страны. Он дважды становился чемпионом Словении в составе «Марибора».

В текущем сезоне у футболиста 12 голов и 6 голевых передач в 32 матчах. Крамарич способен также сыграть в центре и справа в полузащите.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.