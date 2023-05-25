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Сегодня, 12:57

«Сочи» подписал контракт с двукратным чемпионом Словении

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Мартин Крамарич.
Фото Global Look Press

Как стало известно «СЭ», летом «Сочи» на правах свободного агента пополнит футболист словенского «Браво» Мартин Крамарич. 25-летний левый полузащитник, который может также действовать в центре и справа, заключил контракт с российским клубом на 3 года.

Крамарич выступал за молодежную сборную Словении, у него один матч за вторую сборную страны. Он дважды становился чемпионом Словении в составе «Марибора».

В текущем сезоне у футболиста 12 голов и 6 голевых передач в 32 матчах. Крамарич способен также сыграть в центре и справа в полузащите.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.

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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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Химки – Урал
 - : -
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
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Краснодар – ЦСКА
 - : -
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Сочи – Зенит
 - : -
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