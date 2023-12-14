Игнашевич назвал футболиста «Локомотива» лучшим игроком года

В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2023 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич поставил на первое место полузащитника «Локомотива» Максима Глушенкова.

Также в его пятерку вошли: Александр Головин («Монако», Франция), Джон Кордоба, Эдуард Сперцян (оба — «Краснодар»), Вендел («Зенит»).