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Сегодня, 18:53

Источник: клубы РПЛ отказались от нападающего сборной Камеруна Абубакара

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Бешикташа» Венсан Абубакар с большой долей вероятности не перейдет в российский клуб, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По данным источника, после отстранения из состава «Бешикташа» агенты футболиста через посредников предлагали услуги форварда российским клубам в том числе и «Спартаку», как и командам из Турции, Саудовской Аравии и ОАЭ. Однако,клубы РПЛ посчитали, что на данный момент кандидатура форварда сборной Камеруна им не подходит.

13 декабря об интересе красно-белых к 31-летнему камерунцу сообщил издание Laura Dave Media.

Абубакар выступает за турецкий клуб с января этого года. В текущем сезоне он провел за «Бешикташ» 22 матча, забил 11 мячей и сделал 3 результативные передачи.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Венсан Абубакар
ФК Бешикташ
ФК Спартак (Москва)
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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Ростов – Кр. Советов
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 - : -
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