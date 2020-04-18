Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия высоко отозвался о главном тренере команды Леониде Слуцком. По словам 19-летнего грузина, специалист умеет находить общий язык с футболистами.

— Я рад работать с таким человеком и, главное, с хорошим тренером. — цитирует lelo.ge Кварацхелию. — Он знает подход к игрокам и проводит для нас очень интересные упражнения. Я многому у него учусь каждый день. Он добился серьезных успехов в московском ЦСКА, сборной России, английским и голландским клубами. Одним словом, он современный и сильный тренер. Если вы помните, когда сезон в этом году возобновился, я получил две желтые карточки в первом тайме. Это не понравится ни одному из тренеров, никто не похвалит за такое.

Естественно, после игры Слуцкий не был рад, он серьезно поговорил со мной. Но он настолько мягко поговорил со мной и объяснил мне ошибки, так что я почувствовал хорошее отношение.

Конечно, играть стабильно сложно, потому что выступаю в чемпионате России, где нет легких матчей. Мне приходится играть против игроков самого высокого уровня. Но Слуцкий доверяет мне, всегда дает мне шанс, что очень важно для меня.