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Рашид Рахимов объяснил поражение «Уфы» в матче с «Химками»

16:38
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Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов поделился впечатлениями после матча с «Химками» (1:2) в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ.

— Почему провалили начало второго тайма?

— Понятно, что команда, которая забивает первой на таком поле, получать огромное преимущество. Первый гол нас надломил. Надо понимать, что на такие ситуации нужно реагировать по-другому. Ребята старались прибавить, старались создать моменты. Это наше поражение. Будем разбирать и игру, и реакцию на эпизоды.

— Довольны ли вы судейством?

— Слишком много было свистков. Нужно давать больше бороться. Это сбивало темп игры. Помимо этого, меня удивило, что было добавлено всего 4 минуты. Было очень много остановок и добавленного времени, на мой взгляд, было очень мало.

(Владимир Пушкарев)

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