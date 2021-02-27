Рашид Рахимов объяснил поражение «Уфы» в матче с «Химками»
Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов поделился впечатлениями после матча с «Химками» (1:2) в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ.
— Почему провалили начало второго тайма?
— Понятно, что команда, которая забивает первой на таком поле, получать огромное преимущество. Первый гол нас надломил. Надо понимать, что на такие ситуации нужно реагировать по-другому. Ребята старались прибавить, старались создать моменты. Это наше поражение. Будем разбирать и игру, и реакцию на эпизоды.
— Довольны ли вы судейством?
— Слишком много было свистков. Нужно давать больше бороться. Это сбивало темп игры. Помимо этого, меня удивило, что было добавлено всего 4 минуты. Было очень много остановок и добавленного времени, на мой взгляд, было очень мало.
(Владимир Пушкарев)
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