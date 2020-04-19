Бывший генеральный директор «Анжи» Герман Чистяков рассказал, какой статус былу у нападающего Самюэля Это'О в махачкалинском клубе.

— Это'О считался серым кардиналом «Анжи». Нормально ли, когда у футболиста вес в клубе сравнимый с весом главного тренера?

— Абсолютно нормально. Это вопрос к тренеру. Кто-то может этим управлять и с этим справляться, как Гус Хиддинк, кто-то нет, как Юрий Красножан. Даже молодой и неопытный тренер Андрей Гордеев спокойно находил подходы, чтобы и свой авторитет укреплять, и игрока правильно мотивировать. Кому-то это дано, кому-то нет. Но бояться сильных личностей в команде — это значит никогда ничего не выигрывать. Да и не был Это'О никаким серым кардиналом. Его авторитет был признан всеми, к его мнению прислушивалась и раздевалка, и тренер, поэтому никакой нужды в подковерных играх не было вообще. В силу специфики иерархии проекта у него была прямая связь с акционером, но это дело хозяина, он так выстроил коммуникацию, значит, так ему было удобно. Скажу, что ни разу при мне Сэм не воспользовался этой опцией в корыстных целях. (Константин Алексеев)

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