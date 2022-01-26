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Сегодня, 15:58

Понсе: «В «Спартаке» довольны, как ведет работу Паоло Ваноли»

Иван Шитик
Корреспондент

Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе рассказал, как проходит его процесс восстановления после травмы.

«Восстановление проходит хорошо. Думаю, скоро буду готов на 100 процентов. Скоро вернусь в общую группу. Неделя — максимум две.

Впечатления от нового тренерского штаба хорошие. Нам дают большие нагрузки, но это именно то, что нам сейчас надо. Нам предстоит сложное окончание сезона. Мы довольны тем, как ведет работу Паоло Ваноли. Надеюсь, все будет хорошо.

Очень рад, что в команде появился Шамар Николсон. Команда усиливается. У нас большие цели — мы должны играть в Лиге чемпионов. Клуб с такими притязаниями должен обладать конкуренцией в каждой линии», — сказал аргентинец в интервью клубному YouTube-каналу.

Эсекиэль Понсе
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
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 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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