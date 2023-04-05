Харлачев считает, что Точилин или Кобелев могли бы возглавить «Динамо»

Бывший полузащитник «Динамо» Евгений Харлачев высказался о возможной отставке главного тренера бело-голубых Славиши Йокановича.

«Я придерживаюсь того принципа, что коней на переправе не меняют. Мне кажется, изначально «Динамо» могло рассмотреть кандидатуры российских тренеров. В нашей стране достаточно много тренеров, которые легко могли заменить кандидатуру Йокановича. А так, он импонирует мне своей работой. Но на данный момент я склонен предложить «Динамо» российского тренера», — приводит «РБ Спорт» слова Харлачева.

Также он рассказал, кого считает оптимальной кандидатурой на пост нового главного тренера «Динамо».

«Черчесов при работе. Например, динамовцев Точилина или Кобелева. Болельщики поддержали бы их», — добавил экс-футболист.

Во вторник, 4 апреля, «Динамо» уступило «Акрону» в полуфинальном матче Пути регионов FONBET Кубка России (0:0, пенальти — 1:4) и покинуло турнир.

В турнирной таблице РПЛ красно-белые занимают третье место, набрав 41 очко за 21 тур.