Сергеев пропускает товарищеский матч «Зенита» из-за температуры

Стала известна причина, по которой нападающий «Зенита» Иван Сергеев пропускает первый матч дубайских сборов команды против «Эмирейтс».

По информации «СЭ», у 26-летнего футболиста вчера поднялась температура, поэтому его нет в заявке на игру. Возможно, к следующему матчу, 22 января против «Ботева», Сергеев поправится.

13 января сине-бело-голубые вылетели в ОАЭ. На первых зимних сборах будут работать 28 футболистов. Команда будет тренироваться в Дубае до 25 января и проведет серию товарищеских матчей.

«Зенит» в начале января объявил о покупке Сергеева у «Крыльев Советов». В сезоне-2021/22 форвард провел 20 матчей за команду из Самары, на его счету 8 голов и 6 результативных передач.