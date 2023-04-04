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Сегодня, 16:16

Гранат заявил, что Абаскаль пока оправдывает надежды «Спартака»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Владимир Гранат назвал причины неубедительных результатов московской команды в весенней части сезона, а также высказался о работе главного тренера Гильермо Абаскаля.

«В «Спартаке» идет постоянная ротация, плюс на красно-белых стали по-другому настраиваться соперники. Поэтому команда не побеждает и мало забивает в последнее время. Уверен, что «Спартак» в начале сезона всерьез никто не воспринимал, как сейчас. Тогда в клуб пришел молодой тренер ноунейм, плюс команду всегда трясет в последние годы — то хорошо выступают, то плохо. В первом круге у красно-белых была хорошая игра, сейчас она не такая. Пока Абаскаль оправдывает надежды «Спартака». Уверен, что болельщикам нравится игра «Спартака» в этом сезоне, за исключением последних туров. Не думаю, что результаты последних матчей связаны с психологическим давлением и постоянными разговорами о борьбе за чемпионство с «Зенитом». От этой команды всегда ждут золотых медалей, плюс там играет много сборников. Скорее, это нестабильность, присущая молодым футболистам «Спартака», — приводит слова Граната Metaratings.ru.

Он также заявил, что с молодой командой невозможно пройти весь чемпионат на очень высоком уровне.

«Нужен сплав молодости и опыта в коллективе, чтобы чемпионат выигрывать, а у красно-белых больше молодых игроков. Есть опытные футболисты, но если травму получают Промес, Джикия или Зобнин, то на замену им нет людей, которые будут лидерами и на поле, и в раздевалке. Тогда команда совсем по-другому играет», — добавил Гранат.

«Спартак» после 21 тура в нынешнем сезоне РПЛ занимает третье место в турнирной таблице, уступая «Ростову» три очка, а лидирующему «Зениту» — десять.

Также команда Абаскаля продолжает борьбу в FONBET Кубке России. 4 апреля в 17.00 по московскому времени «Спартак» дома примет «Урал» в ответном полуфинальном матче плей-офф Пути РПЛ (1:1 после первого матча).

Источник: https://metaratings.ru/news/granat-poka-abaskal-opravdyvaet-nadezhdy-spartaka-240679/
Владимир Гранат
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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