Горшков назвал VAR шагом вперед

Бывший футболист петербургского «Зенита» Александр Горшков оценил работу судей на матчах РПЛ.

«Сложно сравнить, конечно, судейство тогда и сейчас. На данный момент я зритель, а не футболист. Но со стороны кажется, что в мое время играли грязнее и ошибок было не меньше. Никто не раздувал просто спорные моменты, как делают сейчас почти все медиа. Благодаря VAR стали судить менее предвзято, чем 15-20 лет назад. Спорные моменты всегда будут, но данная система помогает бригаде принимать быстрые решения и в большинстве случаев — корректные. VAR — это шаг вперед», — приводит слова Горшкова Legalbet.