Гол Панченко помог "Динамо" победить "Крылья" и прервать неудачную серию

"Динамо" обыграло "Крылья Советов" со счетом 1:0 в матче 24-го тура чемпионата России. Московский клуб прервал 5-матчевую серию без побед.

В последний раз "динамовцы" выигрывали в первом туре после зимней паузы – у "Уфы" (2:1).

Победный мяч в ворота самарцев забил Кирилл Панченко, этот мяч стал для него вторым в сезоне. Команда благодаря трем набранным очкам обошла "Крылья" в турнирной таблице и поднялась на 11-е место в турнирной таблице чемпионата.

Чемпионат России

Премьер-лига

24-й тур

"Динамо" (Москва) – "Крылья Советов" (Самара) – 1:0 (0:0)

Гол: Панченко, 67.

"Динамо": Шунин, Козлов, Шуньич, Евгеньев, Морозов, Кардозу, Юсупов (Соу, 78), Тетте (Рыков, 80), Жоаузинью, Марков, Луценко (Панченко, 59).

"Крылья Советов": Рыжиков, Шишкин, Самарджич, Рохель, Денисов, Ананидзе (Ткачук, 75), Тимофеев, Рабиу (Антон, 78), Зиньковский, Канунников, Шейдаев (Корниленко, 68).

Предупреждения: Юсупов, 17. Тетте, 21. Рабиу, 35. Панченко, 90.

Судьи: Лапочкин (Санкт-Петербург). Березнев, Усачев (оба - Ростов-на-Дону).

20 апреля. Химки. Стадион "Арена Химки".

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