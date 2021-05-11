Глушенков рассказал о своем удалении в матче со «Спартаком»

Нападающий «Химок» Максим Глушенков рассказал «СЭ» о своем удалении в матче со «Спартаком».

Арендованный у красно-белых Глушенков открыл счет в матче на 27-й минуте, а на 36-й он получил красную карточку за умышленный удар Айртона ногой в область паха. Во втором тайме тайме «Спартак» забил два мяча и выиграл со счетом 2:1.

— В момент удаления тебя кто-то провоцировал или ты сам сорвался?

— Провокаций не было. Игровые моменты, стыки. Все нормально.

— Как удаление восприняла команда?

— Даже не знаю, что сказать. Да, я чуть перегорел, не совладал с эмоциями и получили красную карточку.

— Ты извинился перед ребятами?

— Конечно, попросил прощения. Парни молодцы, хочу отдать им должное, они боролись. Чуть-чуть не удержали результат.

— Не кажется, что эта красная не позволила «Химкам» зацепиться за ничью?

— У нас уже были красные карточки, но мы удерживали результат. Это седьмая красная, насколько я знаю. Чуть-чуть силенок не хватило, но парни все равно молодцы.

(Севастиан Терлецкий)

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