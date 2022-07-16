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Глушенков: «Каттани — попутчик в «Спартаке»? Он же ушел быстро. Выводы делайте сами»

Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Лука Каттани.
Фото Global Look Press

Бывший игрок «Спартака» Максим Глушенков интервью «СЭ» высказался об уходе Луки Каттани из клуба.

— За три дня до старта сезона ушел Лука Каттани. Вы с ним знакомы?

— Нет, я его вообще не знаю. Он же пришел зимой.Я уже был в «Крыльях Советов».

— Перед трансфером в Самару вы тоже не разговаривали?

— А зачем он будет со мной общаться? Все документы я подписал в Самаре. Мой агент поговорил с ним, и на этом все.

— Нет ощущения, что Каттани — это очередной попутчик в «Спартаке»?

— Он же ушел? Ушел. Причем быстро. Выводы делайте сами.

— Но у тебя есть объяснение этих вечных перестановок в «Спартаке»?

— Видимо, им так хочется. И они не могут без этих перестановок.

Максим Глушенков. «Перешел бы из «Спартака» в ЦСКА — играю для себя, а не ради фанатов». Интервью Глушенкова

ФК Спартак (Москва)
Лука Каттани
Максим Глушенков
4
3
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 Химки 1 0 1 0 1-1 1
2
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
3
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
4
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
7
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
11
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
12
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
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16.07 15:00
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 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
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 - : -
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Маркус Валле да Силва Вендел

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Резиуан Мирзов

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П
Александр Долгов

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

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