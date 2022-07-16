Глушенков: «Каттани — попутчик в «Спартаке»? Он же ушел быстро. Выводы делайте сами»

Бывший игрок «Спартака» Максим Глушенков интервью «СЭ» высказался об уходе Луки Каттани из клуба.

— За три дня до старта сезона ушел Лука Каттани. Вы с ним знакомы?

— Нет, я его вообще не знаю. Он же пришел зимой.Я уже был в «Крыльях Советов».

— Перед трансфером в Самару вы тоже не разговаривали?

— А зачем он будет со мной общаться? Все документы я подписал в Самаре. Мой агент поговорил с ним, и на этом все.

— Нет ощущения, что Каттани — это очередной попутчик в «Спартаке»?

— Он же ушел? Ушел. Причем быстро. Выводы делайте сами.

— Но у тебя есть объяснение этих вечных перестановок в «Спартаке»?

— Видимо, им так хочется. И они не могут без этих перестановок.