Осинькин: «Мы до первого гола ЦСКА уже не контролировали игру, не справлялись с ритмом»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал крупное поражение от ЦСКА (0:4) в матче 19-го тура РПЛ.

— Плохая игра с нашей стороны. Она не получилась. Причины будем искать все эти три дня до следующей игры. Говорить о четвертом голе в этой ситуации совершенно нет смысла, когда столько событий было, столько замен. Что было на 80-й минуте, нет смысла обсуждать.

Реакция наша на первый гол — мы до гола уже не контролировали игру, не справлялись с ритмом игры. Соперник имел преимущество в силовой борьбе. Мяч сегодня не катился, за счет чего мы обычно компенсируем недостаток, сегодня у нас не получилось в этом плане игра. ЦСКА играет в сложный футбол с тактической точки зрения. Здесь мы не справились в том плане, что в команде много новичков.

Мы не сыграли с командами, которые играют в тройку защитников. Некоторые перестроения мы могли делать лучше, как минимум быстрее. Не хочу сейчас говорить ни об индивидуальных ошибках, ни о судьях, судейских моментах. Когда пропущено 4 гола, надо искать проблемы в себе. Мы поговорили с ребятами, обозначили, какие надо сделать выводы. Думаю, через 3 дня на своем стадионе мы сможем быть более сильной и сбалансированной командой, — сказал Осинькин.

«Крылья Советов» находятся на 11-й строчке (20 очков) в таблице РПЛ и проиграли третий матч подряд.