Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:51

Осинькин: «Мы до первого гола ЦСКА уже не контролировали игру, не справлялись с ритмом»

Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал крупное поражение от ЦСКА (0:4) в матче 19-го тура РПЛ.

— Плохая игра с нашей стороны. Она не получилась. Причины будем искать все эти три дня до следующей игры. Говорить о четвертом голе в этой ситуации совершенно нет смысла, когда столько событий было, столько замен. Что было на 80-й минуте, нет смысла обсуждать.

Реакция наша на первый гол — мы до гола уже не контролировали игру, не справлялись с ритмом игры. Соперник имел преимущество в силовой борьбе. Мяч сегодня не катился, за счет чего мы обычно компенсируем недостаток, сегодня у нас не получилось в этом плане игра. ЦСКА играет в сложный футбол с тактической точки зрения. Здесь мы не справились в том плане, что в команде много новичков.

Мы не сыграли с командами, которые играют в тройку защитников. Некоторые перестроения мы могли делать лучше, как минимум быстрее. Не хочу сейчас говорить ни об индивидуальных ошибках, ни о судьях, судейских моментах. Когда пропущено 4 гола, надо искать проблемы в себе. Мы поговорили с ребятами, обозначили, какие надо сделать выводы. Думаю, через 3 дня на своем стадионе мы сможем быть более сильной и сбалансированной командой, — сказал Осинькин.

«Крылья Советов» находятся на 11-й строчке (20 очков) в таблице РПЛ и проиграли третий матч подряд.

РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
Игорь Осинькин
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
ВВС отстранила от эфира комментатора Гари Линекера
Балотелли опять влип в скандал. За что в Швейцарии жгут его футболки?
Немецкий политик назвал слова Кулебы оскорблением в адрес ФРГ
Американский стратегический бомбардировщик заметили вблизи Санкт-Петербурга
В Подольске задержали подозреваемого в убийстве мужчины в баре
Главу ЕК раскритиковали за слова о военных способностях РФ
Популярное видео
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 19-й тур: «Спартак» — «Факел», «Зенит» — «Химки» и другие матчи
Федотов: «Заболотный воспользовался своим шансом. Хотелось бы, чтобы на этом не останавливался»
Масалитин считает, что ЦСКА реабилитировался после поражения от «Сочи»
Федотов о разгромной победе ЦСКА над «Крыльями Советов»: «Мы хорошо нагнетали, но иногда теряли концентрацию»
Абрамов: «Если бы не украденный гол Соболева с «Уралом», в чемпионате продолжалась бы интрига»
Федотов ответил на слухи об отставке разгромом «Крыльев». Заболотный забивает и ассистирует
«Ростов» — «Пари НН»: стартовые составы на матч 19-го тура РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Изидора: «Никто не может назвать сроки возвращения Вильсона»

Абрамов: «Если бы не украденный гол Соболева с «Уралом», в чемпионате продолжалась бы интрига»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 0 : 4
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 0 : 1
11.03 16:30
Спартак – Факел
 3 : 2
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 1
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 3 : 1
12.03 14:00
Зенит – Химки
 3 : 2
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 4 : 0
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости