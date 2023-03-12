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Агент Изидора: «Никто не может назвать сроки возвращения Вильсона»

Агент Изидора не знает, когда форвард «Локомотива» сможет вернуться на поле
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Агент Эммануэль Лакруа, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, рассказал о состоянии своего клиента.

«Вильсон продолжает лечение. Сроки его возвращения по-прежнему никто назвать не может. Но он делает все возможное, чтобы скорее вернуться на поле. Посмотрим, удастся ли ему восстановиться хотя бы к концу весны», — приводит слова Лакруа Sport24.

В конце зимнего трансферного окна 22-летний француз мог перебраться в «Лион», но сделка сорвалась после провала медосмотра, на котором была обнаружена травма форварда. С тех пор он не выходил на поле в составе красно-зеленых.

Всего в нынешнем сезоне на счету Изидора 17 матчей во всех турнирах, 4 гола и 4 результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-12-agent-izidora-vilson-prodolzhayet-lecheniye-posmotrim-udastsyali-yemu-vosstanovitsya-khotyaby-k-kontsu-vesny
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
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 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
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 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
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