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Абрамов: «Если бы не украденный гол Соболева с «Уралом», в чемпионате продолжалась бы интрига»

Абрамов считает, что у Соболева украли гол в матче с «Уралом»
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Бывший нападающий «Торпедо» Валерий Абрамов оценил состояние «Спартака» после возобновления сезона.

«Спартак» в кризисе? Я не вижу никакого кризиса. Как по мне, «Спартак» — сейчас очень приличная команда. У красно-белых шикарная атака. Они забили в одной игре четыре гола «Локомотиву», потом забили три мяча «Уралу» и сегодня еще три «Факелу». Да, я говорю, что «Уралу» они забили три, потому что у них украли тот гол и победу. О каком кризисе ты говоришь? Я не понимаю. У них четыре победы подряд этой весной в четырех матчах. Если бы не украденный гол Соболева в прошлом туре, в чемпионате продолжалась бы интрига», — цитирует Абрамова «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» сыграл вничью с «Уралом» (2:2) в матче 18-го тура РПЛ. Арбитр встречи Виталий Мешков не засчитал гол Александра Соболева на 86-й минуте встречи, который мог принести красно-белым победу.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005045528_abramov_u_spartaka_byilo_byi_chetyire_pobedyi_podryad_etoy_vesnoy_v_chetyireh_matchah_esli_byi_ne_ukradennyiy_gol_soboleva
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 0 : 4
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 0 : 1
11.03 16:30
Спартак – Факел
 3 : 2
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 1
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 3 : 1
12.03 14:00
Зенит – Химки
 3 : 2
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 4 : 0
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Ростов – Пари НН
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

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П
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Александр Соболев

Спартак

 8
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Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
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Максим Ненахов

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Локомотив

 17 1 4
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