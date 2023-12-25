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25 декабря, 23:57

Гладилин считает, что вторая команда «Спартака» не нужна клубу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о возрождении второй команды красно-белых.

«Вторая команда сейчас неактуальна для «Спартака», так как работа и тренерского штаба, и новых директоров будет направлена на привлечение иностранных специалистов. Вторая команда уже существовала, ее цель и задача заключалась в том, что ребята, которые заканчивают академию, попадают в команду, набираются опыта для того, чтобы, может быть, попасть в основу. Но этот номер не прошел. Получилось так, что вторая команда готовит игроков только для других команд. Почти никто не попадал в основу, были редкие случаи. Если эта команда сейчас нужна для того, чтобы из академии люди проходили практику и трудоустраивались в «Спартаке» — это одно. Но если руководители взяли направление приглашать легионеров на сильные позиции, то перспективы вторая команда не имеет никакой. Она просто будет готовить игроков для других клубов», — приводит слова Гладилина «Газете.Ru».

«Спартак» объявил о возрождении второй команды в понедельник, 25 декабря. Ожидается, что команда будет выступать во Второй лиге со следующего сезона.

«Спартак-2» был создан в 2013 году, команду расформировали летом 2022 года.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/12/25/22004563.shtml?updated
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ФК Спартак (Москва)
ФК Спартак-2 (Москва)
2
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

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 15 1 5
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