Гладилин считает, что вторая команда «Спартака» не нужна клубу

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о возрождении второй команды красно-белых.

«Вторая команда сейчас неактуальна для «Спартака», так как работа и тренерского штаба, и новых директоров будет направлена на привлечение иностранных специалистов. Вторая команда уже существовала, ее цель и задача заключалась в том, что ребята, которые заканчивают академию, попадают в команду, набираются опыта для того, чтобы, может быть, попасть в основу. Но этот номер не прошел. Получилось так, что вторая команда готовит игроков только для других команд. Почти никто не попадал в основу, были редкие случаи. Если эта команда сейчас нужна для того, чтобы из академии люди проходили практику и трудоустраивались в «Спартаке» — это одно. Но если руководители взяли направление приглашать легионеров на сильные позиции, то перспективы вторая команда не имеет никакой. Она просто будет готовить игроков для других клубов», — приводит слова Гладилина «Газете.Ru».

«Спартак» объявил о возрождении второй команды в понедельник, 25 декабря. Ожидается, что команда будет выступать во Второй лиге со следующего сезона.

«Спартак-2» был создан в 2013 году, команду расформировали летом 2022 года.