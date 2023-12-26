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Тарханов указал, какая линия в ЦСКА нуждается в усилении

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер московского ЦСКА Александр Тарханов поделился мнением о необходимости усиления команды во время зимнего перерыва в чемпионате РПЛ.

«Дивеев вернется в строй со второго тренировочного сбора. Так что в обороне у ЦСКА, как будто, все нормально. Поэтому усиление необходимо в атакующую группу. Тем более, если Чалов и Заболотный уйдут. А такая информация есть. Тогда, конечно, позиция центрального нападающего будет нуждаться в укреплении. «Армейцы» уже взяли на нее 22-летнего Мусаева, но он еще молодой, и пока не потянет роль основного. В принципе, почти на каждую позицию можно кого-то взять. Но это для глубины скамейки. А стартовый состав у ЦСКА есть, если никто не уйдет», — приводит слова Тарханова Vprognoze.ru.

После 18 туров ЦСКА занимает седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).

Источник: https://vprognoze.by/sportnews/football/11412518-tarhanov-ukazal-kakaya-liniya-v-cska-nuzhdaetsya-v-usilenii.html
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РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Тарханов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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