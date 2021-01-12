Геркус положительно оценил назначение Пивоварова в «Динамо»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказал свое мнение по поводу назначение Павла Пивоварова гендиром «Динамо». По словам Геркуса, бело-голубые получили отличного менеджера.

«Отличная новость для «Динамо». Получить топового футбольного менеджера — большая удача. Поздравляю Павла Константиновича!», — написал Геркус в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее Павел Пивоваров работал исполнительным директором «Зенита».