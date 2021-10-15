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Георгий Ярцев оценил работу Семака в «Зените»

Георгий Ярцев высказался о работе Сергея Семака в «Зените»
17:13

Бывший тренер сборной России и «Спартака» Георгий Ярцев высказался о работе Сергея Семака на посту главного тренера «Зенита».

«Мне нравится вдумчивая и уверенная работа Семака. Спору нет, у него хороший выбор футболистов, а это позволяет маневрировать составом. Скажем, чуть подсел Дзюба — Семак подтянул к атаке Ерохина. Надо было дать перевести дух Азмуну — и здесь без проблем. В распоряжении Сергея очень качественные исполнители, к которым еще добавился Клаудиньо. Но большие мастера, как правило, — это еще и большие проблемы. А с такими надо уметь работать. Возьмите того же непредсказуемого Дзюбу. Да и к самому Семаку требования повышенные. Не случайно Кирилл Набутов не так давно говорил: «Не стань «Зенит» в прошлом сезоне чемпионом, с тренером вполне могли бы расстаться». И это при том, что он уже несколько раз делал «Зенит» чемпионом. Но даже в такой ситуации Семак продолжает свою работу на исключительно профессиональном уровне. И матчи с «Челси» и «Мальме» — лишнее тому подтверждение», — рассказал Ярцев.

Завтра, 16 октября, «Зенит» сыграет на выезде с тульским «Арсеналом» в 11-м туре Тинькофф РПЛ. Начало игры — в 14.00 (мск). Петербургский клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата России.

Полное интервью Георгия Ярцева «СЭ» читайте здесь

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Динамо

X2

24%

1.57

ИТМ1 (1.5)

18%

1.59

П1

16%

2.50
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Рома

П1

27%

1.90

X2

20%

1.96

Обе забьют - да

17%

1.67
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Барселона
Валенсия

П1

29%

1.53

ТБ 2.5

22%

1.69

Обе забьют - да

15%

1.78

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Виктория Кравченко все материалы автора

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