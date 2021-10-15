Георгий Ярцев оценил работу Семака в «Зените»

Бывший тренер сборной России и «Спартака» Георгий Ярцев высказался о работе Сергея Семака на посту главного тренера «Зенита».

«Мне нравится вдумчивая и уверенная работа Семака. Спору нет, у него хороший выбор футболистов, а это позволяет маневрировать составом. Скажем, чуть подсел Дзюба — Семак подтянул к атаке Ерохина. Надо было дать перевести дух Азмуну — и здесь без проблем. В распоряжении Сергея очень качественные исполнители, к которым еще добавился Клаудиньо. Но большие мастера, как правило, — это еще и большие проблемы. А с такими надо уметь работать. Возьмите того же непредсказуемого Дзюбу. Да и к самому Семаку требования повышенные. Не случайно Кирилл Набутов не так давно говорил: «Не стань «Зенит» в прошлом сезоне чемпионом, с тренером вполне могли бы расстаться». И это при том, что он уже несколько раз делал «Зенит» чемпионом. Но даже в такой ситуации Семак продолжает свою работу на исключительно профессиональном уровне. И матчи с «Челси» и «Мальме» — лишнее тому подтверждение», — рассказал Ярцев.

Завтра, 16 октября, «Зенит» сыграет на выезде с тульским «Арсеналом» в 11-м туре Тинькофф РПЛ. Начало игры — в 14.00 (мск). Петербургский клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата России.

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