Геннадий Орлов: «Зачем «Динамо» берет Смолова? Это игрок вчерашнего дня»

Известный комментатор Геннадий Орлов не понимает, зачем «Динамо» приобретает нападающего «Локомотива» Федора Смолова.

— Вопрос про «Динамо». В ближайшие дни бело-голубые, видимо, объявят о трансфере Смолова.

— Не знаю, зачем он нужен «Динамо».

— Вот как?

— Ну да. При той скоростной игре, которую выстроил Шварц, нужен ли им Смолов? Не уверен. Он, как и Миранчук, играет в футбол вчерашнего дня.

— Вчерашнего?

— Они играют эпизодами. Нет постоянного движения. Посмотрите, как много бегают Малком и Клаудинью. Перестроится ли Смолов в «Динамо»? Не уверен. Есть же стереотипы.

— Значит, вы в него не особо верите?

— Да. Я в него не верю. На каком-то отрезке, может быть, и поможет. Но глобально... Смолов же играл за «Сельту» в чемпионате Испании, даже «Реалу» забивал, так? Но почему-то его там не оставили. Почему?

— Ваше мнение?

— Там увидели, что это игрок вчерашнего дня. Его уже все-таки не переделать. Посмотрим. Может быть, Шварц что-то придумает. Но получается, Смолов выбьет из состава Тюкавина.

— Или Грулева.

— Грулева... А он мне очень нравится. Все умеет парень! Ему бы еще немного заматереть, стать мужиком. Данные у него великолепные.

В текущем сезоне 31-летний Смолов провел 22 матча за «Локомотив» и забил 7 голов. Контракт нападающего с московским клубом действует до конца июня 2022-го.

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