Орлов — о матче «Зенит» — ЦСКА: «Жерсон не убедил, зато Вендел пробежал больше 10 км!»
Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» подвел итоги центрального матча 3-го тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА (1:1).
— Закономерный результат. У «Зенита» опять наблюдаются проблемы с выходом из обороны в атаку. Команда снова оказалась не готова к высокому прессингу соперника. И тут я должен похвалить ЦСКА и тренера Челестини. Видна его рука. Как гости высоко поднимались, как их нападающие оказывали давление! И это работало.
Семак рассчитывал на то, что Вендел и Жерсон помогут вытаскивать мячи со своей половины поля. За счет своей техники, работы с мячом.
Жерсон не убедил, не проявил себя. Пока от него мало активности. Еще, видимо, потребуется время, чтобы адаптироваться к реалиям РПЛ. Подождем.
А вот Вендел пробежал больше 10 км. Больше всех. Поразительно. Где он тренировался? Но привел себя в порядок. Физически уже готов. Просто нужно еще обрести игровой тонус. Поймать этот ритм. Все-таки пока он не такой изящный и нестандартный, каким мы его все знаем. Но его движение, работоспособность, конечно, обнадеживают.
Мостовой вроде начал неплохо. Но потом как-то угас. Не было у него поддержки. Вообще, средняя линия питерцев по именам звучит грозно: Барриос, Вендел, Жерсон. А вот на деле... Знаете, есть такая поговорка: хорошо было на бумаге, да забыли про овраги. Не хватило скорости против такого ЦСКА, — сказал Орлов.
«Зенит» набрал 5 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 5 очками — на 7-й строчке, отставая от сине-бело-голубых по дополнительным показателям.
В 4-м туре РПЛ «Зенит» сыграет в гостях с «Ахматом» 9 августа, ЦСКА в этот же день примет «Рубин».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2