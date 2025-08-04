Орлов — о матче «Зенит» — ЦСКА: «Жерсон не убедил, зато Вендел пробежал больше 10 км!»

Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» подвел итоги центрального матча 3-го тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА (1:1).

— Закономерный результат. У «Зенита» опять наблюдаются проблемы с выходом из обороны в атаку. Команда снова оказалась не готова к высокому прессингу соперника. И тут я должен похвалить ЦСКА и тренера Челестини. Видна его рука. Как гости высоко поднимались, как их нападающие оказывали давление! И это работало.

Семак рассчитывал на то, что Вендел и Жерсон помогут вытаскивать мячи со своей половины поля. За счет своей техники, работы с мячом.

Жерсон не убедил, не проявил себя. Пока от него мало активности. Еще, видимо, потребуется время, чтобы адаптироваться к реалиям РПЛ. Подождем.

А вот Вендел пробежал больше 10 км. Больше всех. Поразительно. Где он тренировался? Но привел себя в порядок. Физически уже готов. Просто нужно еще обрести игровой тонус. Поймать этот ритм. Все-таки пока он не такой изящный и нестандартный, каким мы его все знаем. Но его движение, работоспособность, конечно, обнадеживают.

Мостовой вроде начал неплохо. Но потом как-то угас. Не было у него поддержки. Вообще, средняя линия питерцев по именам звучит грозно: Барриос, Вендел, Жерсон. А вот на деле... Знаете, есть такая поговорка: хорошо было на бумаге, да забыли про овраги. Не хватило скорости против такого ЦСКА, — сказал Орлов.

«Зенит» набрал 5 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 5 очками — на 7-й строчке, отставая от сине-бело-голубых по дополнительным показателям.

В 4-м туре РПЛ «Зенит» сыграет в гостях с «Ахматом» 9 августа, ЦСКА в этот же день примет «Рубин».