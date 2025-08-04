Футбол
4 августа, 13:45

Орлов: «Соболев сейчас один из лидеров «Зенита». Страсть, харизма, напор!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил игру нападающего «Зенита» Александра Соболева в матче с ЦСКА (1:1) в 3-м туре РПЛ.

— Семак, мне кажется, немного не угадал с составом. Зачем он выпустил в старте Кассьерру? Вообще ничего не показал. Просто никакой сегодня был! Растворился.

Вот Соболев удачно вышел на замену. Агрессивный, с горящими глазами. То что надо! Да, не реализовал несколько моментов. Но был нацелен на ворота. Удар в штангу? Но он сам себе создал этот эпизод, исхитрился, пробил. Такое старание нужно поощрять. Постоянно в борьбе, не сдается. Защитники его скоро будут побаиваться. С ним тяжело.

Ну и самое главное — хладнокровие. Четко исполнил пенальти. Переиграл самого Акинфеева. Когда молодец, тогда молодец. Сегодня он сделал заявку на попадание в стартовый состав. Александр обрел уверенность в себе, которой ему не хватало на первых порах в «Зените». На данный момент он один из лидеров сине-бело-голубых. Борется, выгрызает. Для нашего футбола это то, что нужно. Страсть, харизма, упорство! Все это у сегодняшнего Соболева есть! — сказал Орлов.

«Зенит» набрал 5 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 5 очками — на 7-й строчке, отставая от сине-бело-голубых по дополнительным показателям.

В 4-м туре РПЛ «Зенит» сыграет в гостях с «Ахматом» 9 августа, ЦСКА в этот же день примет «Рубин».

Геннадий Орлов о&nbsp;ничьей &laquo;Зенита&raquo; и&nbsp;ЦСКА (1:1), игре Александра Соболева и&nbsp;Максима Глушенкова.

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Геннадий Орлов
    • Орлов — о матче «Зенит» — ЦСКА: «Жерсон не убедил, зато Вендел пробежал больше 10 км!»

    Смольников хочет продолжить карьеру на руководящей должности: «Мне это легко давалось»
