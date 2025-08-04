Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

4 августа, 13:18

Круговой — о судействе в матче «Зенит» — ЦСКА: «Были спорные моменты, когда любое касание — и сразу фол»

Константин Белов
Корреспондент

Защитник ЦСКА Данил Круговой в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о судействе в матче 3-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

— Твое мнение по пенальти на Мантуане?

— Когда была игра, в моменте, мне показалось, что я не тронул Мантуана. Показалось, что он сам начал заваливаться, потому что мяч уходил в угол. И единственный вариант, который он мог сделать, — это нарисовать пенальти. А потом, когда пришли и посмотрели, то там жесткого касания не было, было мое касание ему в шип. Он это почувствовал и упал.

— А судейство как тебе в целом?

— Не наше дело обсуждать судейство. Все, кто смотрел футбол, все понимают. Были спорные моменты в игре, когда любое касание игрока — и сразу фол.

— «Все всё понимают». Что мы должны понять под этими словами? Что у кого-то сотый сезон идет?

— Что если идет любое касание, то сразу же фол. Находился в эпизоде, когда Вендел принял мяч и обыграл Кисляка, Матвей убирает руки, а Алвес отбирает мяч. Но арбитр свистит. Для меня это не фол, — сказал Круговой «СЭ».

ЦСКА после 3-го тура занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 5 очков. «Зенит» — шестой (5 очков).

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?
Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Данил Круговой
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
Романова оставят в «Спартаке» до зимы, Черчесов – кандидат, Карпин - нет. Что происходит после увольнения Станковича
Экс-футболист «Челси» Оскар потерял сознание на медосмотре
Песков ответил на критику Украины в адрес российских переговорщиков
В ИКИ РАН сообщили об ослаблении самой сильной геомагнитной бури года
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
Гретцки пошутил про обещание купить машину Овечкину
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: «Краснодар» — «Динамо», «Зенит» — ЦСКА и другие матчи
ЭСК поддержала решение Кукуляка назначить повторное выполнение пенальти в матче «Балтика» — «Оренбург»
«Рубин» — «Сочи»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — ЦСКА: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • bond1951

    грязнов ТВАРЬ из ТВАРЕЙ....

    04.08.2025

  • Sasha Sasha

    Нас посадили на свесток с начала, поэтому любая борьба была в пользу зенита,а тут опа по наге задели сразу пенальти

    04.08.2025

  • оппонент

    Я просто не фанатею. В юности наверное сказал бы более жёстко.

    04.08.2025

  • оппонент

    Дружище, я как раз подвергал сомнениям справедливость настоящих правил. Логика нарушения не представляющая прямой угрозе воротам противника не сопоставима с назначением пенальти (это моё мнение).

    04.08.2025

  • Фирсыч

    Свободный удар назначается за другие нарушения. Читайте правила.

    04.08.2025

  • Фирсыч

    Что для клубов 10 тысяч рублей? Всё равно, что для меня 10 копеек. Проще заплатить.

    04.08.2025

  • bandradio

    Он его сопровождал. Тот, симулянт, ждал, искал контакт.

    04.08.2025

  • bandradio

    Как вы мягко сказали ... ПОДСВИСТЫВАЛ)))

    04.08.2025

  • Иванова Кира

    "Приключения бразилов в России"....Это продолжение))

    04.08.2025

  • Иванова Кира

    В Зимнем Дворце, потом расстрелять и к лику святых....

    04.08.2025

  • ONIKAN2013

    Любое касание- и сразу фол)))))) А когда армейцы по несколько раз руками укладывали на газон Мантуана, Педро и арбитр молчал- к этому ты как относишься?

    04.08.2025

  • ONIKAN2013

    "Показалось, что не тронул", "было касание в шип, он это почувствовал"- какой смысл пороть чушь? Абсолютная ошибка Кругового: не трогал бы и момент закончился. Надо иметь смелость признавать свои ошибки.

    04.08.2025

  • оппонент

    Как болельщик ЦСКА, могу быть необъективен, что судья подсвистывал в пользу Зенита и не покидало ощущение, что в спорном эпизоде поставят пенальти. Так и произошло, хотя формально нарушение было,- ну зацепил Даня, тут не поспоришь. Речь поведу о другом. Нарушение в моменте не предвещающем явную угрозу воротам не соответствует назначению пенальти, как расстел вратаря. Это одно из нехорошестей в правилах ФИФА. Логичнее было бы назначить свободный удар с места нарушения.

    04.08.2025

  • zg

    Я бы на месте клубов просто послал нах и не платил,вот и всё,че они сделают?!Чемпионат закроют,а Зенит коронуют?!:laughing:

    04.08.2025

  • Иванова Кира

    Это не говно, это гуано — массовое скопление полуразложившегося в условиях жаркого сухого климата и высохшего птичьего помёта. Содержит около 9% азота и 13% оксида фосфора., это помёт газовых бакланов в условиях влажного климата Финского залива))

    04.08.2025

  • mikeV

    Так нахрен ты вообще рыпался, если видел, что мяч уходит в угол???

    04.08.2025

  • Иванова Кира

    Российский футбольный союз (РФС) введет отдельный штраф за кричалку «Зенит — позор российского футбола. Ранее клубы штрафовали в целом за плохое поведение фанатов, но теперь фанатов будут штрафовать именно за эту кричалку. Российский футбольный союз (РФС) введет фиксированную сумму в 10к за каждый случай, когда болельщики скандируют «Зенит — позор российского футбола». 7 августа первым оштрафуют грозненский «Ахмат». Остальные клубы РФС будет наказывать до тех пор, пока кричалку не перестанут использовать на стадионах. Предлагаю скандировать " Зенит-позор бразильского футбола")) Будем ждать реакции бразильской конфедерации футбола.:joy::rofl:

    04.08.2025

  • merniloskut

    РФС объявил новый сбор. Теперь каждый заряд "Зенит - позор Российского футбола" будет наказываться штрафом в 10 тыс. руб.! Первым пострадал клуб Ахмат.

    04.08.2025

  • bandradio

    Симуляция и желтая должны быть. Мантуан упал и валялся, держась за ногу, как Евстигнеев в "Приключениях итальянцев в России". Кстати тоже в Питере снимали фильм. Совпадение? Не думаю.

    04.08.2025

  • Сергей

    Хоть один игрок когда-нибудь признает, что привез пенальти?

    04.08.2025

  • Nik

    не трогай говно, вонять не будет, это я про игроков звенита. все свистки в их пользу. отдайте им чемпионство в год их 101-летие и дайте всем командам играть нормально

    04.08.2025

    • Рамирес и его агент перестали отвечать на звонки «Сочи» после предложения «Локомотива»

    Орлов — о матче «Зенит» — ЦСКА: «Жерсон не убедил, зато Вендел пробежал больше 10 км!»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости