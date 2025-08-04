Круговой — о судействе в матче «Зенит» — ЦСКА: «Были спорные моменты, когда любое касание — и сразу фол»

Защитник ЦСКА Данил Круговой в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о судействе в матче 3-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

— Твое мнение по пенальти на Мантуане?

— Когда была игра, в моменте, мне показалось, что я не тронул Мантуана. Показалось, что он сам начал заваливаться, потому что мяч уходил в угол. И единственный вариант, который он мог сделать, — это нарисовать пенальти. А потом, когда пришли и посмотрели, то там жесткого касания не было, было мое касание ему в шип. Он это почувствовал и упал.

— А судейство как тебе в целом?

— Не наше дело обсуждать судейство. Все, кто смотрел футбол, все понимают. Были спорные моменты в игре, когда любое касание игрока — и сразу фол.

— «Все всё понимают». Что мы должны понять под этими словами? Что у кого-то сотый сезон идет?

— Что если идет любое касание, то сразу же фол. Находился в эпизоде, когда Вендел принял мяч и обыграл Кисляка, Матвей убирает руки, а Алвес отбирает мяч. Но арбитр свистит. Для меня это не фол, — сказал Круговой «СЭ».

ЦСКА после 3-го тура занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 5 очков. «Зенит» — шестой (5 очков).

