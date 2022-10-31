Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:12

Галактионов, вероятнее всего, доработает в «Нижнем Новгороде» до зимней паузы

Читать «СЭ» в Telegram Новости
Михаил Галактионов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», переход главного тренера «Нижнего Новгорода» Михаила Галактионова в «Локомотив», вероятнее всего, произойдет во время зимнего перерыва в чемпионате России.

На сегодняшний день между сторонами достигнута только устная договоренность, которая не подкреплена никакими письменными соглашениями.

Однако руководство «Нижнего Новгорода» в данный момент занимается поиском нового человека на позицию главного тренера.

Напомним, что 8 октября московский клуб уволил немца Йозефа Циннбауэра с поста главного тренера команды, с тех пор исполняющим обязанности главного тренера является Андрей Федоров.

21 октября «СЭ» стало известно, что руководство «Локомотива» рассматривает только Галактионова на пост главного тренера.

На данный момент железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 12 очков.

ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
5
5
Читайте также
Головин добил соперника эффектным голом и прервал неудачную серию «Монако»
Медведев победил Шаповалова в финале турнира в Вене
Кличко подтвердил удары по объектам критической инфраструктуры в Киеве
Мэр Белгорода подал в отставку
Киркоров грубо «послал» журналистку в ответ на неудобный вопрос
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Материалы сюжета: «Локомотив», перемены: кто будет новым тренером?
Газзаев — о кризисе «Локомотива»: «Это наследие иностранного легиона»
Леонченко: «Сейчас в «Локомотиве» нет таких, которым все равно на результат»
Леонченко — о положении «Локомотива»: «Это беда. Но мы выберемся из этой ситуации»
Булыкин о возвращении в «Локомотив»: «Пока нет»
Черевченко: «Семин спас бы нынешний «Локомотив». Не нужно смотреть на возраст»
Черевченко — о «Локомотиве»: «Главная проблема команды — отсутствие тренера. Футболистам нужен авторитет»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ольховский считает, что выход Касаткиной в полуфинал на итоговом турнире WTA будет успехом

Мостовой — о результатах «Спартака»: «Просто сейчас стало меньше Заремы, и атмосфера вокруг стала лучше»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости