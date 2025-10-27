ЦСКА подтвердил смерть диктора Игоря Плешакова

ЦСКА подтвердил, что на 57-м году жизни умер диктор домашней арены армейцев Игорь Плешаков.

«ПФК ЦСКА выражает искренние соболезнования родным и близким Игоря», — говорится в заявлении клуба.

Перед домашним матчем 14-го тура РПЛ против «Пари НН» 31 октября состоится мероприятие в память о Плешакове. Игра начнется минутой молчания. Информация о церемонии прощания будет объявлена позже.