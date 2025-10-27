На 57-м году жизни умер диктор ЦСКА Игорь Плешаков

Диктор ЦСКА Игорь Плешаков умер в возрасте 56 лет, сообщает пресс-служба московского клуба.

Около 25 лет он был голосом стадиона армейцев. Последний раз он работал на «ВЭБ Арене» во вторник, 21 октября, на кубковом матче с «Акроном» (3:2). Игру чемпионата России против «Крыльев Советов» (1:0) 25 октября Плешаков пропустил.

Плешаков известен своей фразой: «И помните, вы — самые лучшие болельщики в мире!»