Форвард «Оренбурга» Сычевой прокомментировал хет-трик в ворота «Урала»

Форвард «Оренбурга» Владимир Сычевой в беседе с «СЭ» поделился впечатлениями от хет-трика в матче второго тура РПЛ против «Урала» (3:0).

— В Крыму я забивал три гола, да. Один раз, — сказал Сычевой. — Выходит, это второй хет-трик (улыбается). Правда, уровень все-таки другой. Очень рад. Но пока, повторю, эмоции еще не схлынули.

— А если говорить про третий мяч, били на удачу или целились в ближнюю «девятку»?

— Да как в детстве. Знаете, есть такое правило? Либо в ближний верхом, либо низом в дальний. Ну вот — первый вариант сработал. Где-то немного повезло. От перекладины залетел.

— Как вас теперь называют в команде?

— Я уже не первый раз выхожу в «Оренбурге» на замену и забиваю. Либо передачи отдаю, пенальти зарабатываю. В общем, вношу свою лепту в результат. Вот меня и прозвали после тех моих удачных появлений на поле — «кормилец». Сегодня тоже так назвали (улыбается).

Полностью интервью с Владимиром Сычевым можно прочитать здесь.