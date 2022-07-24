Сычевой: «Многие после хет-трика «Уралу» сказали, что я напомнил Дзюбу в его лучшие годы»

Форвард «Оренбурга» Владимир Сычевой в беседе с «СЭ» поделился впечатлениями от сравнения с форвардом Артемом Дзюбой.

— Очень приятно такое слышать, — сказал Сычевой. — На самом деле после матча мне многие знакомые писали и говорили: «Ты сегодня напомнил Дзюбу в его лучшие годы». Приятное сравнение... Это дает тебе дополнительную мотивацию. Когда тебя сравнивают с такими футболистами, как Дзюба, то сами понимаете...

— А Дзюба для вас — ориентир как бомбардир?

— Мне, конечно, сложно сравнивать себя Дзюбой. Я пока еще ничего толком не добился. Но, мне кажется, мы немного разные по стилю нападающие. Я больше напираю на работу с мячом, на технику. А он более силовой форвард: придержать, отдать, воткнуть — вот это его. Мне кажется, я чуть-чуть в этом плане отличаюсь.

Полностью интервью с Владимиром Сычевым можно прочитать здесь.