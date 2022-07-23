Полузащитник ЦСКА Бистрович близок к переходу в «Лечче»

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович близок к переходу в «Лечче». Стороны достигли серьезного прогресса в переговорах, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

В минувшем сезоне Бистрович провел за ЦСКА 8 матчей, забил 2 мяча и сделал 1 голевую передачу.

3 июля стало известно, что у полузащитника небольшое повреждение одной из мышц бедра. Он продолжит лечение в Хорватии.

Контракт игрока с армейцами рассчитан до 2025 года. Вторую часть минувшего сезона хорват играл в аренде в турецком «Карагюмрюке».