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23 июля, 23:55

Полузащитник ЦСКА Бистрович близок к переходу в «Лечче»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Кристиян Бистрович.
Фото ПФК ЦСКА.

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович близок к переходу в «Лечче». Стороны достигли серьезного прогресса в переговорах, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

В минувшем сезоне Бистрович провел за ЦСКА 8 матчей, забил 2 мяча и сделал 1 голевую передачу.

3 июля стало известно, что у полузащитника небольшое повреждение одной из мышц бедра. Он продолжит лечение в Хорватии.

Контракт игрока с армейцами рассчитан до 2025 года. Вторую часть минувшего сезона хорват играл в аренде в турецком «Карагюмрюке».

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Динамо
Торпедо М

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар 1
Спартак 4
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ1 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
Кристиян Бистрович
ФК Лечче
ФК ЦСКА (Москва)
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 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
3
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
5
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6
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
7
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
8
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
9
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
10
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
11
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
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