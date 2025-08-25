Дзюба: «Если бы «Спартак» хотел на что-то претендовать, взял бы меня»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба ответил на вопрос о том, хотел бы он вернуться в «Спартак».

«Если бы они хотели на что-то претендовать, взяли бы меня, наверное. Когда они берут сначала человека за 20 миллионов евро и один выходит на 90-й минуте, а второй вообще не выходит... Для меня это загадка», — цитирует футболиста «РБ Спорт».

37-летний форвард является воспитанником красно-белых. За московский клуб он провел 166 матчей, в которых отметился 38 голами и 23 результативными передачами.