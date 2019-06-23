Федун рассказал, как будет управляться "Спартак" после его ухода

Владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью "Комсомольской правде" рассказал, как будет управляться клуб после его ухода. Ранее руководитель заявил, что к 2023 году собирается передать "Спартак" болельщикам.

– Леонид Арнольдович, на днях вы сказали, что через три-четыре года уходите из "Спартака". И отдаете клуб на откуп болельщикам. Акционерами клуба могут стать фанаты народной команды. Но как это будет происходить?

– Акционеры – неправильно. Акционерами не будут. Я просто дарю его болельщикам.

– Как? Бесплатно что ли? Нам дарите.

– Да.

– А кто будет главным акционером? Кто будет решать все вопросы?

– Главным акционером? А кто избирал президентом мадридского "Реала" Флорентино Переса? Избирали болельщики. Вот так раз три-четыре года сами болельщики и будут решать, кто будет управлять клубом. Они будут избирать генерального директора и президента. "Реал" живет по таким же принципам, поэтому и на слуху. Я уже не говорю про "Барселону". Это нормальная практика. А болельщики "Спартака" – самая организованная и демократическая масса, которая заслужила это.

– А кто же будет деньги вкладывать в команду? У фанатов они откуда?

– Ну, пусть зарабатывают. Я к этому времени постараюсь сделать так, чтобы "Спартак" был самодостаточным.

– Очень интересно. А вот ваша роль будет какая?

– Буду болеть. Буду голосовать за нового президента.

– А если вас выберут?

– Я – нет. Я свою кандидатуру выдвигать не буду.