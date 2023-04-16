В воскресенье, 16 апреля, состоится матч 23-го тура РПЛ между «Факелом» и «Ахматом».

Встреча пройдет на Центральном стадионе профсоюзов и начнется в 16.30 по московскому времени.

«Факел» после 22 туров занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков. «Ахмат» идет на седьмой строчке — 36 очков.

За онлайн-трансляцией матча можно следить на сайте «СЭ», прямая видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru по этой ссылке и на канале «Матч Премьер».