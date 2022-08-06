Евгений Мележиков: «Мне ищут замену в «Спартаке»? Не думаю над тем, на что повлиять не могу»

Мележиков не переживает по информации о возможном уходе с поста гендиректора «Спартака»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о возможном уходе из клуба. Ранее об этом сообщал журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

«Мне ищут замену? Я не думаю над тем, на что повлиять не могу. Есть такие разговоры? Я не слышал. Ваня Карпов, наверное, слышал, а я нет. Я не переживаю по этому поводу, потому что не могу на это повлиять», — сказал Мележиков «СЭ».

Мележиков занимал должность директора по безопасности «Спартака» с 2015 по 2019 год и снова вернулся на данный пост в клубе в сентябре 2020 года. На пост гендиректора клуба он был назначен в июле 2021 года.

6 августа, в 15.00 мск, «Спартак» сыграет с «Уралом» в Екатеринбурге в матче 4-го тура РПЛ.