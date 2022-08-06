В «Спартаке» рассказали, когда команда сыграет в новой форме

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил, что новая форма московского клуба будет в августе.

«Новая форма будет в августе. Надеюсь, мы сыграем против «Динамо» в ней. Не хотелось бы загадывать, конечно, поскольку с ней приключения. Многострадальная форма. Никак не доедет. Вроде вопрос решили, должны в августе сыграть. Тут вопрос в том, что новая экипировка нужна, потому что банально старая уже заканчивается. Последние комплекты у всех остались. Футболки футболисты не дарят в том числе и поэтому. Мальчик на трибуне расстроился. Но Промес подошел к нему», — заявил Зеленов.

Он также отметил, что сейчас непростые времена и каждая футболка идет под отчет.